Doliu uriaș în fotbalul francez! A murit legenda lui Lyon: „Eroul nostru a adormit”

Fotbalul francez a primit o veste tristă după dispariția lui Fleury Di Nallo, una dintre cele mai mari legende din istoria clubului Olympique Lyonnais. Fostul atacant s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani.

Supranumit „Micul Prinț de pe Gerland”, Di Nallo a rămas un simbol al clubului din Lyon, pentru care a evoluat între 1960 și 1974. Cu 222 de goluri marcate în 494 de meciuri oficiale, el continuă să fie și astăzi cel mai bun marcator din istoria echipei.

Fostul atacant a avut un rol esențial în primele mari performanțe ale lui Lyon, contribuind la câștigarea a trei Cupe ale Franței, în 1964, 1967 și 1973.

Una dintre cele mai memorabile seri din cariera sa a venit într-un derby cu AS Saint-Etienne, când Lyon a reușit o revenire spectaculoasă, iar Di Nallo a înscris de trei ori într-un succes rămas legendar pentru suporteri.

După despărțirea de Lyon, fostul atacant a mai jucat pentru Red Star FC și Montpellier HSC, înainte de a reveni în cadrul clubului care l-a consacrat, unde a ocupat mai multe funcții administrative și sportive.

Mesajul transmis de Olympique Lyonnais după anunțul decesului a fost unul extrem de emoționant: „Eroul nostru a adormit. Adio, Fleury”. Pentru fanii lui Lyon, Fleury Di Nallo va rămâne una dintre figurile emblematice ale clubului și unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria fotbalului francez.