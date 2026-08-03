Advertising
Actualitate· 2 min citire
Dunărea scade cu 2–3 centimetri pe zi: Apele Române pregătesc scufundarea a patru barje pentru a asigura răcirea reactorului
Publicat3 aug. 2026, 13:20
Sursărealitatea.net
Armata desfășoară o operațiune fără precedent în zona Cernavodă, unde o stâncă din fluviu este îndepărtată, iar patru barje încărcate cu piatră urmează să fie scufundate controlat. Intervenția are ca scop ridicarea nivelului Dunării cu 10–12 centimetri, astfel încât apa să poată ajunge în cantitate suficientă la centrala nucleară, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:16ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții
- 11:42 Arad: Trafic în creştere şi măsuri de fluidizare în vestul ţării; mulţi români din Europa vin în concedii
- 11:40 Miruţă: Stânca din apropierea braţului Bala a fost dislocată; s-au folosit 180 de kilograme de explozibil
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News