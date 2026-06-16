Elevă de clasa a V-a, spulberată de o mașină după ce a ieșit din curtea școlii

Publicat 16 iun. 2026, 08:19 Sursă realitatea.net

O elevă de clasa a V-a a fost spulberată de o mașină chiar în timp ce ieșea din curtea școlii! Accidentul a avut loc în Mureșenii Bârgăului, o localitate din județul Bistrița Năsăud. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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