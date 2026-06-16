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Elevă de clasa a V-a, spulberată de o mașină după ce a ieșit din curtea școlii

Elicopter SMURD solicitat la fața locului

Elicopter SMURD solicitat la fața locului

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 08:19
Sursărealitatea.net

O elevă de clasa a V-a a fost spulberată de o mașină chiar în timp ce ieșea din curtea școlii! Accidentul a avut loc în Mureșenii Bârgăului, o localitate din județul Bistrița Năsăud. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Fetița a fost preluată de echipajele de urgență în stop cardio-respirator, iar după restabilirea semnelor vitale a fost preluată de un elicopter SMURD. O altă minoră a scăpat ca prin urechile acului, cu zgârieturi și un atac de panică.

De asemenea, o femeie în vârstă de 31 de ani a fost dusă la spital sub suspiciune de fractură la una dintre mâini. Potrivit primelor informații din anchetă, șoferul în vârstă de 59 de ani vinovat de tragedie a pierdut controlul direcției. Testele au arătat că nu consumase alcool.

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