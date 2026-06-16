Advertising
Actualitate· 1 min citire
Elevă de clasa a V-a, spulberată de o mașină după ce a ieșit din curtea școlii
Elicopter SMURD solicitat la fața locului
Publicat16 iun. 2026, 08:19
Sursărealitatea.net
O elevă de clasa a V-a a fost spulberată de o mașină chiar în timp ce ieșea din curtea școlii! Accidentul a avut loc în Mureșenii Bârgăului, o localitate din județul Bistrița Năsăud. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:01Trump și Macron, discuții cruciale la G7. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă
- 15:29În culisele Summitului G7: Ana-Maria Păcuraru transmite exclusiv pentru REALITATEA PLUS
- 15:07Transmisiuni speciale de la Summitul G7: Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News