Gest superb făcut de Adrian Mutu pentru soția sa, Sandra. Zeci de mii de oameni au văzut imaginile

Adrian Mutu și soția sa, Sandra, au atras din nou atenția pe rețelele de socializare după ce fostul fotbalist a publicat un moment romantic în care apare alături de partenera sa. Imaginile au strâns rapid zeci de mii de vizualizări și numeroase reacții din partea urmăritorilor.
Gestul romantic făcut de Adrian Mutu
„Briliantul” a surprins un moment de tandrețe alături de Sandra, într-o filmare publicată pe rețelele sociale. Cei doi apar apropiindu-se unul de celălalt și îmbrățișându-se, iar Adrian Mutu îi oferă soției sale o floare.
Gestul a fost însoțit de o declarație de dragoste: „Te-aș alege azi, mâine și de o mie de ori”. Postarea, acompaniată de o melodie romantică, a atras rapid atenția internauților și a trecut de 23.000 de vizualizări.
Sandra nu a rămas indiferentă la mesajul soțului său și i-a răspuns în secțiunea de comentarii cu un simplu „Te iubesc”. Postarea a adunat, de asemenea, numeroase reacții în care urmăritorii i-au felicitat pentru relația lor.
Adrian Mutu și Sandra, împreună de mai bine de un deceniu
Adrian Mutu și Sandra formează un cuplu de mai bine de zece ani și au împreună un fiu, Tiago. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar Sandra a fost alături de fostul internațional român atât în perioada carierei sale de antrenor, cât și după retragerea acestuia din activitate.
Într-un interviu acordat anterior, Sandra a vorbit despre relația lor și despre modul în care reușesc să depășească momentele în care opiniile celor doi diferă. Potrivit acesteia, comunicarea este elementul care îi ajută să găsească de fiecare dată o soluție acceptată de amândoi.
„Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi”, a spus Sandra, explicând că cei doi discută și analizează situațiile în care nu sunt de acord și încearcă să ajungă la un compromis.
Momentul publicat recent de Adrian Mutu vine astfel ca o nouă declarație publică de afecțiune pentru soția sa, iar reacțiile fanilor arată că povestea celor doi continuă să stârnească interes în mediul online.