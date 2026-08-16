Incendiu de proporții într-o localitate din Bistrița. O casă a ars complet, iar flăcările s-au extins la alte două locuințe VIDEO

Publicat 16 aug. 2026, 11:34 Sursă Realitatea.Net

Incendiu de proporții în localitatea Salva din Bistrița Năsăud. O casă și o anexa a acesteia au ars ca o torță iar flăcările puternice s-au extins și la alte două locuințe.

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