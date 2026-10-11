Actualitate· 1 min citire

Ipoteza-șocantă în cazul zimbrului descoperit decapitat, la Bistrița

zimbru - wwf romania

zimbru - wwf romania

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Bistrita ca sursă preferată
Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 13:40

Zimbrul din Bistrița, otrăvit cu grâu pentru rozătoare? Aceasta este o primă ipoteză de lucru a polițiștilor, în cadrul anchetei. Și totuși, oamenii legii se întreabă de ce animalul a rămas fără cap.

Misterul zimbrului omorât și decapitat la Ivăneasa, județul Bistrița-Năsăud, a fost elucidat, scrie presa din Bistrița Năsăud.

Nemulțumit de prezența lui în zonă, cineva l-a otrăvit cu grâu pentru rozătoare (sau s-a otrăvit accidental)!

O echipă de doctori veterinari l-a tranchilizat și l-a consultat sub suspiciunea de intoxicație cu mere. Zimbrul s-a trezit, a băut apă și s-a retras în pădure. După un timp, a fost găsit pe un deal din apropiere, fără cap!

Există suspiciuni că a fost otrăvit tocmai ca cineva să se „fălească” cu trofeul.

Urmează ca poliția să îi identifice pe cei ce l-au otrăvit și pe cei ce i-au tăiat capul.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe