Ipoteza-șocantă în cazul zimbrului descoperit decapitat, la Bistrița

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 13:40

Zimbrul din Bistrița, otrăvit cu grâu pentru rozătoare? Aceasta este o primă ipoteză de lucru a polițiștilor, în cadrul anchetei. Și totuși, oamenii legii se întreabă de ce animalul a rămas fără cap.

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