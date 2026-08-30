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Loto, duminică, 30 august. Care sunt numere câștigătoare

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat30 aug. 2026, 19:12
SursăRealitatea.Net

Loteria Română a organizat duminică, 30 august, o nouă serie de extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Noile trageri vin după ce joi, 27 august, s-au acordat peste 18.000 de câștiguri în valoare totală de 1,42 milioane de lei.

Numerele extrase duminică, 30 august

  • Loto 6/49: 34, 18, 31, 22, 25, 46

  • Joker: 35, 22, 21, 15, 31 (+ 20)

  • Loto 5/40: 4, 3, 21, 15, 19, 2

  • Noroc: 8 3 2 8 5 2 2

  • Noroc Plus: 5 6 0 4 5 4

  • Super Noroc: 5 1 3 0 8 2

Reporturi uriașe puse în joc de Loteria Română

Marele premiu la Loto 6/49 a rămas necâștigat, astfel că pentru categoria I se acumulează un report de peste 3,11 milioane de lei (aproximativ 592.000 de euro). O sumă impresionantă este disponibilă și la jocul Noroc, unde premiul cumulat depășește 4,32 milioane de lei (peste 823.000 de euro).

Cea mai mare miză din această sesiune se înregistrează însă la Joker:

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