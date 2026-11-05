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Mesaj Ro-Alert în Tulcea: localnicii sfătuiți să se adăpostească din cauza dronelor

Ro Alert în Tulcea

Ro Alert în Tulcea

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Scris deStoica Marian
Publicat5 nov. 2026, 10:46
SursăRealitatea.net

Joi, 5 noiembrie 2026, locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert care îi avertizează asupra riscului unei incursiuni de drone și le recomandă să se adăpostească.

Textul transmis către populație precizează: „Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”.

Aceasta este a doua alertă consecutivă pentru zona respectivă. Miercuri, 4 noiembrie, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost deja avertizați prin sistemul Ro-Alert asupra aceluiași tip de risc. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) le-a recomandat atunci oamenilor să se adăpostească și să respecte măsurile de protecție.

Contextul alertelor este legat de incidentele din 31 octombrie, când autoritățile au emis mesaje Ro-Alert pentru șase județe din țară. La acea dată, două drone au pătruns neautorizat, din Republica Moldova, în spațiul aerian al României.

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