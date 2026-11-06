Toni Neacșu, față în față cu Alessia Păcuraru. Interviu „Sub semnul legii”, astăzi, la ora 17:00

Justiția, deciziile care au provocat controverse și realitățile mai puțin cunoscute ale sistemului judiciar revin în atenția publicului într-o nouă ediție a proiectului „Sub semnul legii”. Jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru îl are ca invitat pe avocatul Toni Neacșu, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Un dialog care aduce în prim-plan experiența unui profesionist care a cunoscut justiția atât din interiorul instanțelor, cât și din perspectiva avocatului.
Într-un sistem în care fiecare decizie importantă poate provoca reacții, întrebări și dezbateri aprinse, dincolo de controverse există mecanisme, responsabilități și experiențe profesionale care merită înțelese. Justiția nu înseamnă doar dosare, verdicte sau confruntări publice, ci și oameni care cunosc din interior provocările uneia dintre cele mai importante puteri ale statului. Tocmai aceste perspective sunt aduse în fața publicului prin „Sub semnul legii”, proiectul jurnalistic coordonat de Alessia Păcuraru, care continuă seria interviurilor dedicate sistemului judiciar din România.
Alessia Păcuraru, față în față cu Toni Neacșu. O perspectivă asupra justiției, din interiorul sistemului
Invitatul noii ediții este Toni Neacșu, avocat, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Cu o experiență de peste două decenii în domeniul juridic, acesta a ocupat funcții importante în sistemul judiciar și a fost implicat în dezbateri privind independența justiției, organizarea instanțelor și relația dintre instituțiile statului. Parcursul său profesional îi oferă o perspectivă asupra funcționării justiției din două poziții diferite: cea a magistratului care pronunță hotărâri și cea a avocatului care apără drepturile și interesele celor care ajung în fața instanței.
Prin această nouă întâlnire, „Sub semnul legii” continuă să aducă în atenția publicului oameni cu experiență directă în sistemul judiciar, ale căror perspective pot contribui la înțelegerea unor probleme complexe. Într-o perioadă în care justiția este frecvent subiectul unor dispute publice, proiectul își propune să creeze un spațiu pentru explicații, dialog și prezentarea realităților care nu sunt întotdeauna vizibile dincolo de titlurile de presă și de reacțiile politice.
Cine este Toni Neacșu, invitatul proiectului „Sub semnul legii”
Adrian Toni Neacșu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București și și-a început cariera în magistratură în anul 1998. A activat ca judecător la Judecătoria Panciu, Judecătoria Focșani și Tribunalul Vrancea, instituție pe care a condus-o timp de două mandate consecutive. În anul 2011, a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ca reprezentant al judecătorilor de tribunale, funcție care i-a oferit experiență directă în administrarea și organizarea sistemului judiciar.
De-a lungul carierei, Toni Neacșu a participat la proiecte privind eficientizarea activității instanțelor și modificarea legislației din domeniul justiției. A fost formator al Școlii Naționale de Grefieri și s-a implicat în inițiative dedicate accesului public la hotărârile judecătorești. Este, de asemenea, autor al unor lucrări de specialitate și a contribuit la dezbateri privind reforma sistemului judiciar, statutul magistraților și funcționarea instituțiilor responsabile de înfăptuirea justiției.
Experiența sa profesională, acumulată în instanțe, în Consiliul Superior al Magistraturii și ulterior în avocatură, reprezintă punctul de plecare pentru prezentarea unui invitat care cunoaște atât responsabilitățile celor care aplică legea, cât și dificultățile întâlnite de cei care apelează la justiție.
Interviul integral cu Toni Neacșu, astăzi, de la ora 17:00, pe Realitatea.net
Noua ediție a proiectului „Sub semnul legii”, cu Alessia Păcuraru și Toni Neacșu, va fi disponibilă integral vineri, 6 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, pe Realitatea.net.
Un nou dialog dedicat justiției, într-un proiect care își propune să privească dincolo de controverse și să ofere publicului posibilitatea de a cunoaște mai bine oamenii, experiențele și realitățile din spatele unui sistem care influențează viața fiecărui cetățean.
„Sub semnul legii”, proiectul care aduce în prim-plan realitățile sistemului judiciar
Lansat de Realitatea PLUS și coordonat de jurnalista Alessia Păcuraru, proiectul „Sub semnul legii” urmărește să prezinte sistemul judiciar dincolo de controversele care domină adesea spațiul public. Prin interviuri cu juriști, avocați, judecători, procurori și reprezentanți ai instituțiilor judiciare, seria își propune să ofere explicații și perspective relevante despre independența justiției, responsabilitatea celor care înfăptuiesc actul de justiție și problemele care influențează funcționarea acestui sistem.
Primul interviu al proiectului a fost realizat la Înalta Curte de Casație și Justiție, avându-l ca invitat pe Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al instanței supreme. Seria a continuat cu o discuție purtată de Alessia Păcuraru cu ministrul Justiției, Radu Marinescu, la sediul ministerului. Fiecare întâlnire aduce în atenție o perspectivă diferită asupra sistemului judiciar, a provocărilor sale și a responsabilității instituțiilor în raport cu cetățenii.