Actualitate· 1 min citire

Miruță l-a anunțat pe Nicușor Dan despre situația șefului Statului Major: Dacă va cere informații suplimentare, vom pune la dispoziție

3 iun. 2026, 07:46
Radu Miruță

Radu Miruță

Realitatea de BistritaArticol scris de Realitatea de Bistrita
Sursă: realitatea.net

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat marți seară că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre situația șefului Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, cercetat de DNA ca suspect într-un dosar privind complicitatea la uzurparea funcției.

"Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte, pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. (...) Când am aflat despre această situație, l-am informat pe domnul președinte, este, evident, comandantul suprem al Armatei Române", a spus Miruță, la un post TV, citat de Agerpres.

Ministrul a precizat că ar trebui să aibă loc "o analiză pe cum arată lucrurile acum și aceasta trebuie făcută, în perspectiva mea, coordonată de președintele României, care probabil că va analiza această situație și dacă va cere informații suplimentare de la noi, tot ceea ce vom avea la dispoziție vom pune''.

Citește și:

Mai multe articole despre

radu miruță, seful statului major, armata romana, nicusor dan

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe