Panică la metrou! Două stații s-au umplut de fum după izbucnirea unui incendiu. Călătorii au fost evacuați din trenuri

Momente de panică miercuri la metroul din București, după ce un incendiu a izbucnit în stația Iancului, pe sensul de mers către Piața Victoriei. Fumul degajat s-a propagat rapid și către stația Obor, provocând îngrijorare în rândul călătorilor.

Potrivit informațiilor de la fața locului, peronul și zonele de acces din stația Obor au fost invadate de fum, iar pasagerii aflați în garniturile de metrou au fost coborâți ca măsură de siguranță.

Primele date indică faptul că incendiul s-ar fi produs în apropierea șinelor, în stația Iancului. Echipele de intervenție au ajuns rapid în zonă pentru a limita efectele incidentului și pentru a verifica infrastructura afectată.

La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de stingere, echipaje SMURD și ambulanțe, în timp ce reprezentanții Metrorex și pompierii au început operațiunile de evaluare și ventilare a spațiilor afectate.

Până în acest moment nu au fost raportate victime, însă circulația trenurilor și accesul călătorilor au fost afectate temporar în zona incidentului.

Incendiile și degajările de fum produse în rețeaua de metrou sunt investigate de regulă împreună de pompieri și specialiștii Metrorex, cauzele frecvente fiind legate de instalațiile electrice, cabluri, izolatori sau alte componente tehnice ale infrastructurii.

Autoritățile urmează să stabilească exact de la ce a pornit incendiul de la Iancului și dacă au existat avarii la sistemele de alimentare sau semnalizare.