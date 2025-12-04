REPUBLICA MOLDOVA: Un bărbat a confundat o dronă căzută la sol cu o jucărie și a dus-o acasă

Unii oficiali europeni au descris aceste incidente ca pe teste ale Moscovei

Poliția din Republica Moldova a mobilizat specialiști în dezamorsarea bombelor, miercuri, într-o localitate aflată la zeci de kilometri de granița cu Ucraina, unde un rezident a confundat o dronă căzută la sol cu „o jucărie” și a dus-o acasă.

Când polițiștii au ajuns în Pepeni, raionul Sîngerei, la aproximativ 100 de kilometri nord de capitala Chișinău, au descoperit că aparatul de zbor fusese deja dezmembat, relatează Euronews.

Autoritățile au fost alertate de primarul localității.

Într-un videoclip publicat de primărie pe rețelele sociale, drona apare așezată pe o remorcă tractată de un tractor mic, utilizat frecvent în mediul rural.

„Un cetățean a crezut că este o jucărie… și a adus-o în localitatea Pepeni”, spune primarul Oleg Cernei în videoclip. „De îndată ce a ajuns în hotarele comunei, l-am identificat pe cetățean și am informat instituțiile statului”, adaugă edilul.

Poliția a precizat că drona nu conținea explozibili și nu reprezenta un pericol, îndemnând populația să nu atingă și să nu încerce să transporte drone căzute sau obiecte similare.

Autoritățile nu au precizat originea dronei. Au spus doar că este un model Gerbera, folosit de obicei pentru atacuri improvizate sau misiuni de observare. Rusia a folosit astfel de drone în Ucraina.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de încălcări ale spațiului aerian și descoperiri de drone pe teritoriul Moldovei, apărute după invazia rusă în Ucraina, începută în 2022.

Săptămâna trecută, spațiul aerian al Moldovei a fost încălcat de mai multe ori de vehicule aeriene fără pilot în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

În februarie, două drone au explodat deasupra Republicii Moldova după un atac asupra unui port ucrainean din apropierea graniței.

Alertă sporită în Europa

Europa se află în alertă maximă după ce, în septembrie, survolările cu drone în spațiul aerian NATO au atins o amploare fără precedent, determinând liderii europeni să convină asupra dezvoltării unui „zid de drone” la granițe, pentru a detecta, urmări și intercepta mai eficient dronele care încalcă spațiul aerian european.

În noiembrie, oficiali militari NATO au anunțat că un nou sistem american antidronă a fost desfășurat pe flancul estic al Alianței.

De asemenea, după o încălcare a spațiului aerian polonez, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat lansarea programului Eastern Sentry, care urmărește să descurajeze eventuale incursiuni rusești.

Unii oficiali europeni au descris aceste incidente ca pe teste ale Moscovei pentru a evalua reacția NATO, ridicând întrebări despre nivelul de pregătire a Alianței în fața unor potențiale amenințări din partea Rusiei.

Kremlinul a respins acuzațiile conform cărora Rusia s-ar afla în spatele unor zboruri neidentificate de drone în Europa, calificându-le „nefondate”.