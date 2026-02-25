Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
Actorul Robert De Niro a criticat din nou în termeni extrem de duri politicile și comportamentul fostului președinte Donald Trump, cerând americanilor să se mobilizeze și să își apere drepturile.
Într-un interviu acordat recent unui podcast, De Niro s-a arătat profund emoționat și a declarat că Trump reprezintă, în opinia sa, o amenințare la adresa valorilor fundamentale ale Statelor Unite.
„Nu ar fi trebuit niciodată să fie lăsat să ajungă atât de aproape de președinție. Este crud, rău și lipsit de empatie”, a spus actorul, făcând referire inclusiv la acțiunile agenției U.S. Immigration and Customs Enforcement în domeniul imigrației.
De Niro a criticat lipsa de reacție a liderilor republicani și a subliniat că tăcerea acestora contribuie la menținerea unei situații periculoase pentru democrație.
Actorul i-a îndemnat pe cetățeni să nu rămână pasivi și să iasă în stradă pentru a-și apăra libertățile. El a vorbit despre nevoia de unitate și solidaritate, susținând că doar prin implicare civică și rezistență pașnică pot fi protejate valorile americane.
„Vreau să-mi văd țara puternică și unită din nou. Depinde de noi să nu renunțăm”, a concluzionat De Niro.
Citește și:
- 08:25 - Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
- 08:23 - 47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977
- 08:19 - Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz
- 08:16 - Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News