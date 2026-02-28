România produce tot mai puțină energie, dar importă tot mai mult - date OFICIALE

Producția de energie a României a coborât în 2025 sub pragul critic de 50 TWh, iar importurile au continuat să crească. Deși consumul intern a scăzut ușor, producția a scăzut și mai mult, ceea ce a împins țara spre un deficit energetic mai mare decât în 2024, arată datele din Sistemul Energetic Național.

Potrivit datelor preliminare publicate de Transelectrica și consultate de Economica.net , în 2025 consumul intern net a scăzut cu 0,8% față de 2024. Producția internă a scăzut cu 2%, ajungând la doar 49,3 TWh – sub pragul psihologic de 50 TWh, în timp ce exporturile au crescut cu 11%, până la 7,4 TWh. Importurile au crescut și mai mult, cu 16%, până la 11,1 TWh.

Ca urmare, România a încheiat anul cu un deficit de 3,7 TWh, mai mare decât cel din 2024 (2,9 TWh). Practic, țara a depins mai mult de energia cumpărată din alte rețele europene, arată sursa citată.

Energia hidro în picaj, regenerabile în creștere modestă

Cea mai mare lovitură a venit din zona hidro, unde producția a scăzut cu 14%, adică aproximativ 2 TWh pierduți din cauza condițiilor meteo nefavorabile, potrivit datelor consultate de Economica.net . Hidroelectrica a confirmat că 2025 a fost cel mai slab an hidro din istoria României.

Alte segmente au evoluat astfel: