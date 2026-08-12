S-a încheiat a doua sesiune a examenului de Bacalaureat

Publicat 12 aug. 2026, 15:02 Sursă realitatea.net

Elevii au avut de ales între informatică, biologie, chimie şi fizică la profilul real şi între geografie şi ştiinţele socio-umane la profilul uman.

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