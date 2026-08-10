Situație critică pe Dunăre: debitul rămâne la valori istorice. Vestea bună vine abia după 24 august

Dunărea continuă să înregistreze valori extrem de scăzute la intrarea în România, iar situația nu se va schimba semnificativ în următoarele zile.
Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, debitul fluviului în zona Baziaș este estimat să rămână în jurul valorii de 1.400 de metri cubi pe secundă până pe 17 august.
Valoarea este mult sub media obișnuită pentru această perioadă. În luna august, media multianuală pentru debitul Dunării la intrarea în țară este de aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă.
În următoarea săptămână, specialiștii estimează că situația va rămâne relativ staționară. În aval de Porțile de Fier, debitele nu sunt așteptate să înregistreze schimbări importante, cu unele variații pe anumite sectoare ale fluviului.
Există însă și un motiv de speranță. Prognozele indică posibilitatea unor creșteri mai importante ale debitului după perioada 24–26 august.
Dacă aceste estimări se confirmă, Dunărea ar putea ieși din zona critică în care se află în prezent, caracterizată prin valori minime istorice.
Totul depinde însă de evoluția precipitațiilor. Pentru ca debitul să crească într-un mod semnificativ și stabil, sunt necesare ploi consistente, care să dureze mai multe zile și să acopere suprafețe extinse.
Nu este suficient ca precipitațiile să apară doar în bazinul superior al Dunării. Specialiștii spun că sunt importante și ploile din bazinul mijlociu, în special cele din zona râului Sava, unul dintre afluenții importanți ai fluviului.
De altfel, deși în bazinul superior al Dunării au fost înregistrate creșteri ale debitelor în urma precipitațiilor recente, aceste volume de apă nu se resimt în aceeași măsură la intrarea în România.
Una dintre explicații este scăderea debitelor râului Sava în ultimele zile, ceea ce limitează aportul de apă către Dunăre.
Specialiștii avertizează și asupra unei probleme care ar putea deveni tot mai frecventă în anii următori. Schimbările climatice sunt asociate cu reducerea debitelor medii anuale ale Dunării și cu perioade mai dese și mai lungi în care fluviul ajunge la valori foarte scăzute.
Pentru moment, însă, autoritățile urmăresc evoluția situației și așteaptă să vadă dacă prognozele pentru finalul lunii august se confirmă.
Dacă vor apărea precipitații suficiente în principalele bazine hidrografice, perioada de după 24 august ar putea aduce primele creșteri importante ale debitului Dunării la intrarea în România.