Summitul B9 de la București: România în fața unei întrebări simple — cât de în siguranță ne simțim?

România găzduiește, pe 13 mai 2026, Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice, un eveniment important pentru securitatea regională și pentru poziționarea țării noastre în cadrul NATO. La reuniune sunt așteptați lideri de stat, miniștri și oficiali de rang înalt, inclusiv reprezentanți ai NATO.

Dar dincolo de întâlnirile oficiale, există o întrebare care merită pusă direct românilor: cât de în siguranță se simt?

Securitatea nu este doar un cuvânt din discursurile politice. Este starea aceea simplă pe care o simte omul când se uită la viitor și poate spune: „știu că există o direcție”. Este încrederea că instituțiile funcționează, că liderii înțeleg momentul, că România are aliați puternici și că deciziile importante sunt luate cu responsabilitate.

În contextul Summitului B9, INSOMAR lansează un chestionar rapid prin care publicul este invitat să răspundă la câteva întrebări esențiale despre securitatea României, stabilitatea internă și leadershipul politic.

Barometrul urmărește percepțiile românilor despre rolul României în arhitectura de securitate regională, importanța summitului B9, relația cu Statele Unite și NATO, prioritățile interne ale unui guvern stabil și nivelul de încredere în actualii lideri politici.

Completarea durează aproximativ 2 minute. Nu sunt cerute date personale de identificare. Răspunsurile sunt analizate exclusiv statistic, în formă agregată.

Un astfel de sondaj este important tocmai pentru că, uneori, între agenda oficială și percepția publică poate exista o distanță. Liderii vorbesc despre securitate strategică. Cetățenii simt securitatea în viața de zi cu zi: în prețuri, în stabilitatea locului de muncă, în sănătatea instituțiilor, în încrederea că țara este condusă cu minte limpede.

Summitul B9 pune România la masa deciziilor regionale. Sondajul INSOMAR pune cetățeanul în centrul întrebării: cum vede el această perioadă?

Pentru că, la final, securitatea unei țări nu se măsoară doar în tratate și declarații. Se măsoară și în încrederea oamenilor.

