Trump amenință cu un atac asupra „Muntelui Târnăcopului”. Complexul militar ascuns care ridică semne de întrebare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 19:34

Președintele american Donald Trump a declarat că „Muntele Târnăcopului” („Pickaxe Mountain”), un complex militar subteran aflat în apropierea instalației nucleare iraniene de la Natanz, ar putea deveni ținta unui viitor atac al Statelor Unite.

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