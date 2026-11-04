Percheziții în Bistrița-Năsăud într-un dosar de vacanțe fictive!

Anchetă în Bistrița-Năsăud privind 45 de facturi pentru vacanțe fictive ale angajaților CFR. Prejudiciul estimat se ridică la 50.000 de lei.
O anchetă penală privind decontarea unor servicii turistice fictive a dus la efectuarea unei percheziții în județul Bistrița-Năsăud. O societate comercială este vizată de cercetări după ce ar fi emis zeci de facturi folosite de mai mulți angajați ai CFR SA pentru a solicita decontarea unor servicii turistice de care nu ar fi beneficiat în realitate.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul provocat Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA este estimat la aproximativ 50.000 de lei. În cauză sunt investigate infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și înșelăciune.
45 de facturi pentru servicii turistice care nu ar fi fost prestate
Percheziția a fost efectuată marți, 3 noiembrie, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, împreună cu polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud.
Conform datelor din anchetă, în perioada 17 noiembrie 2022 – 30 noiembrie 2024, o firmă cu sediul în județul Bistrița-Năsăud ar fi emis 45 de facturi pe numele mai multor angajați ai CFR SA.
Documentele ar fi fost ulterior utilizate pentru decontarea unor servicii turistice care, în realitate, nu ar fi fost efectuate. Anchetatorii suspectează că prin această metodă angajații ar fi urmărit să obțină beneficii financiare necuvenite de la compania la care lucrau.
În acest mecanism, societatea comercială ar fi încasat contravaloarea voucherelor de vacanță, în timp ce documentele emise ar fi fost folosite pentru justificarea unor servicii turistice fictive.
Prejudiciu de 50.000 de lei. Ce au descoperit polițiștii la percheziție
În urma verificărilor efectuate la sediul societății comerciale, anchetatorii au identificat și ridicat cele 45 de facturi fiscale care fac obiectul cercetărilor, precum și alte documente considerate relevante pentru stabilirea situației de fapt.
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 50.000 de lei, sumă care ar fi fost obținută în mod nejustificat de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.
Cercetările vizează posibile fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și înșelăciune. Procurorii și polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele și pentru identificarea persoanelor implicate.
Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală pronunțare definitivă a instanței.