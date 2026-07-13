Advertising
Actualitate· 2 min citire
Zi de foc pentru salvamontiști. 16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
FOTO: Facebook
Publicat13 iul. 2026, 10:06
SursăRealitatea.Net
Salvamontiștii din întreaga țară au avut parte de o nouă zi de foc. Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 18 apeluri de urgență pentru persoane aflate în dificultate pe munte. În urma intervențiilor, 16 persoane au fost salvate, iar șase dintre acestea au ajuns la spital.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:30Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova: patru morți și șapte răniți după bombardamentele din timpul nopții VIDEO
- 10:18 Alertă de la ANM. Cod galben de furtuni, descărcări electrice și grindină în mai multe județe din țară, luni după-amiază
- 09:26 Panică în armata Rusiei: O mitralieră scăpată de sub control a băgat în sperieți un întreg pluton | VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News