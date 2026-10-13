Dezvăluiri șoc în scandal de la IAR Brașov. Sindicaliștii susțin că uzina a aflat de la francezi ce elicoptere vrea să cumpere Armata Română
Uzina funcționează la mai puțin de 20% din capacitate, iar angajații reclamă lipsa comenzilor și excluderea din programul de achiziție a elicopterelor.
Situația de la IAR Brașov se complică pe fondul lipsei comenzilor și al tensiunilor dintre angajați și conducere. Președintele Sindicatului Liber Independent, Suba Arpad, susține că fabrica funcționează la mai puțin de 20% din capacitate și că, fără noi contracte, activitatea ar putea fi pusă în perico, potrivit realitatea.net.
Potrivit liderului sindical, IAR Brașov se pregătise pentru modelul H215, inclusiv prin instruirea unor specialiști în Franța. Ulterior, reprezentanții Airbus ar fi informat conducerea uzinei că Armata Română nu mai dorește H215, ci modelul H225, fără ca schimbarea să fi fost comunicată anterior de autoritățile române.
Fabrica depusese o ofertă și făcuse demersuri pentru a putea lucra la acest tip de aeronavă. Mai mult, specialiști români fuseseră trimiși în Franța pentru pregătire, astfel încât uzina să poată participa la program.
Situația s-ar fi schimbat însă în momentul în care reprezentanții Airbus le-au transmis celor de la IAR Brașov că Armata Română nu mai dorește modelul H215, ci H225. Liderul sindical susține că vestea nu a venit de la autoritățile române, ci chiar de la partenerii francezi.
„Și, în timpul unei discuții cu Airbus pe tema asta, la un moment dat Airbus le-a spus celor de la conducerea IAR că Armata Română a schimbat specificația, nu mai vrea H215, vrea H225. Deci concret, IAR-ul a aflat de la francezi că Armata Română s-a schimbat, nu mai vrea H215, vrea H225”, a declarat Suba Arpad, la Realitatea PLUS.
Sindicaliștii acuză că fabrica românească a fost exclusă din cooperarea industrială
Liderul sindical a explicat că achiziția elicopterelor a trecut la un acord între Guvernul României și autoritățile franceze, prin Direcția Generală pentru Armament din Franța. În acest context, susține el, posibilitatea ca IAR Brașov să participe efectiv la producția elicopterelor s-a redus considerabil. Potrivit declarațiilor sale, partea franceză ar fi transmis că, pentru elicopterele achiziționate prin programul SAFE, nu dorește o cooperare industrială cu alte companii în afara Airbus. O eventuală implicare mai importantă a fabricii românești ar putea fi discutată doar în cazul unei comenzi suplimentare.
Suba Arpad a precizat că o astfel de colaborare ar putea deveni posibilă dacă Armata Română ar mai achiziționa încă 30 de elicoptere H225. Deocamdată însă, sindicaliștii nu au garanția că IAR Brașov va primi lucrări suficiente pentru a-și continua activitatea. Această situație provoacă nemulțumire în rândul angajaților, care consideră că o parte din fondurile alocate pentru înzestrarea Armatei ar trebui să susțină și capacitățile de producție din România.
Suba Arpad invocă legea industriei de apărare și acuză Armata că a ocolit fabrica
Președintele sindicatului a atras atenția și asupra prevederilor Legii 232/2016 privind industria națională de apărare. Acesta susține că autoritățile militare ar fi trebuit să informeze din timp producătorul român despre cerințele tehnice și despre schimbările privind elicopterele pe care intenționează să le achiziționeze.
Suba Arpad a explicat că IAR Brașov a fost creată pentru producția de elicoptere militare, iar activitatea sa depinde în mare măsură de necesitățile Armatei Române. Fabrica nu poate decide singură ce model să producă, ci trebuie să se pregătească pentru comenzile și specificațiile stabilite de beneficiar. Liderul sindical consideră că schimbarea modelului de elicopter ar fi trebuit comunicată direct conducerii IAR Brașov, tocmai pentru ca uzina să aibă timp să își adapteze activitatea. Acesta a invocat obligația transmiterii cerințelor tehnice pentru produsele militare complexe cu cel puțin trei ani înainte de introducerea lor în dotare, prevăzută de lege.
În opinia sa, faptul că fabrica a aflat despre schimbarea modelului de la Airbus, și nu de la reprezentanții Armatei Române, ridică semne de întrebare privind modul în care a fost pregătită achiziția.
Sindicaliștii spun că nu cunosc nici acum configurația elicopterelor H225M
O altă problemă semnalată de Suba Arpad este lipsa informațiilor tehnice despre elicopterele H225M pe care România intenționează să le achiziționeze. Potrivit liderului sindical, reprezentanții IAR Brașov nu cunosc nici în prezent configurația exactă a aeronavelor. Acesta susține că Airbus nu a pus la dispoziția fabricii informațiile solicitate, deși uzina românească ar putea avea un rol în activitățile legate de aceste elicoptere.
Întrebat cine a decis schimbarea modelului H215 cu H225, Suba Arpad a indicat conducerea Armatei Române. Potrivit acestuia, o asemenea hotărâre nu putea fi luată de fabrica de la Brașov sau de o altă instituție, deoarece alegerea echipamentelor militare ține de necesitățile Armatei.
„Decizia de schimbare a tipului de elicopter nu putea să o ia decât Armata. Deci altcineva nu putea să o ia”, a afirmat președintele Sindicatului Liber Independent de la IAR Brașov.
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