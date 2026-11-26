Plățile cu cardul au depășit pentru prima dată numerarul în magazinele din zona euro. Ce arată datele BCE
Plățile cu cardul
Premieră în zona euro: plățile cu cardul au ajuns la 45%, depășind numerarul. BCE explică schimbarea obiceiurilor de plată ale europenilor.
Europenii folosesc tot mai mult cardurile bancare atunci când fac cumpărături, iar această schimbare se reflectă în cele mai recente date publicate de Banca Centrală Europeană (BCE). Pentru prima dată de când sunt realizate măsurători comparabile, plățile cu cardul au depășit numerarul în magazinele și celelalte puncte comerciale din zona euro.
Potrivit studiului privind comportamentul de plată al consumatorilor europeni, în 2026 cardurile au fost utilizate pentru 45% dintre tranzacțiile efectuate în magazine, în timp ce numerarul a reprezentat 44%. Plățile realizate cu telefonul mobil au continuat să câștige teren, ajungând la o pondere de 9%.
Rezultatele confirmă accelerarea tranziției către plățile digitale, însă banii cash rămân importanți pentru o mare parte dintre consumatori.
Cardurile bancare au depășit numerarul la cumpărăturile din magazine
Datele BCE indică o schimbare importantă în obiceiurile de consum din zona euro. În urmă cu doi ani, numerarul era încă principala metodă de plată în magazine, cu o pondere de 52%, în timp ce cardurile reprezentau 39% din tranzacții.
În 2026, situația s-a inversat: 45% dintre plățile efectuate la punctele comerciale au fost realizate cu cardul, comparativ cu 44% prin intermediul banilor cash.
Și plățile mobile au înregistrat o creștere, ajungând la 9% din totalul tranzacțiilor, față de 6% în 2024.
Evoluția arată că metodele digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi, inclusiv pentru cumpărăturile obișnuite din magazine și supermarketuri.
Cum plătesc europenii: cardul câștigă teren și în tranzacțiile online
Dacă sunt luate în calcul toate tipurile de tranzacții, inclusiv cumpărăturile online și transferurile între persoane, diferența dintre card și numerar este și mai vizibilă.
În 2026, cardurile au fost folosite pentru 43% dintre toate plățile realizate de consumatorii din zona euro, față de 39% în 2024.
În schimb, numerarul a coborât de la 40% la 35% din totalul tranzacțiilor.
Studiul BCE arată astfel că plata electronică nu mai este utilizată doar pentru achizițiile de valoare mare, ci câștigă popularitate și în cazul cumpărăturilor de zi cu zi.
Numerarul rămâne preferat pentru cumpărăturile mici
Chiar dacă utilizarea cardurilor este în creștere, banii cash continuă să aibă un rol important, în special pentru plățile de valoare redusă.
Potrivit cercetării, numerarul rămâne principala metodă de plată pentru cumpărăturile sub 20 de euro. De asemenea, acesta continuă să fie preferat în tranzacțiile directe dintre persoane.
În cazul plăților între persoane fizice, 44% dintre respondenți au indicat numerarul drept metodă utilizată, în timp ce 25% au apelat la plăți mobile, 15% la transferuri bancare și 11% la plăți instant.
Un alt indicator relevant este valoarea medie a unei tranzacții cu cardul, care a scăzut de la 59 de euro în 2019 la 35 de euro în 2026. Acest lucru sugerează că europenii folosesc cardurile inclusiv pentru achiziții din ce în ce mai mici.
Câți bani cash mai păstrează europenii în portofel
Deși plățile digitale sunt tot mai răspândite, numerarul nu a dispărut din obiceiurile financiare ale populației.
Potrivit BCE, suma mediană de bani cash păstrată în portofel de consumatorii din zona euro a fost de 64 de euro în 2026, un nivel apropiat de cel înregistrat în 2024, când valoarea era de 62 de euro.
În plus, 62% dintre europeni consideră important să aibă în continuare posibilitatea de a plăti cu numerar. În același timp, 82% spun că este important să poată utiliza și metode de plată digitale.
Preferințele declarate de consumatori arată că 54% dintre aceștia preferă cardurile sau alte metode fără numerar atunci când fac cumpărături în magazine. Doar 22% preferă plata cash, în timp ce 23% nu au o opțiune favorită.
BCE: Europenii vor să poată alege cum plătesc
Reprezentanții Băncii Centrale Europene subliniază că extinderea plăților digitale nu înseamnă că numerarul își pierde importanța.
Instituția europeană consideră că populația trebuie să păstreze libertatea de a alege metoda de plată, atât în cazul tranzacțiilor electronice, cât și al celor realizate cu bani cash.
În acest context, BCE continuă pregătirile pentru posibilitatea introducerii euro digital, o formă electronică a monedei unice europene, care ar putea completa numerarul și instrumentele de plată existente.
Studiul din 2026 a fost realizat pe baza răspunsurilor a 51.551 de persoane din zona euro, datele fiind colectate în două etape, între septembrie și noiembrie 2025, respectiv între martie și mai 2026.
Rezultatele confirmă transformarea treptată a modului în care europenii își gestionează plățile: cardurile și telefonul mobil câștigă teren, însă numerarul continuă să fie considerat o alternativă importantă.
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