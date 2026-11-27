Publicat 27 nov. 2026, 09:13 Sursă b1

România ar putea plăti aproximativ 435 de milioane de euro în primul an de aplicare a unei noi taxe europene pe deșeurile electrice, propunere care riscă să scumpească electrocasnicele și telefoanele din 2028.

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