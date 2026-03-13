Explozia prețului carburanților. Motorina a trecut de pragul de 9 lei/l în stațiile OMV

Sursă: realitatea.net

Motorina standard a trecut de pragul de 9 lei/l în stațiile OMV, iar benzina standard a depășit 8,5 lei/l în majoritatea stațiilor Petrom, dar și în cele premium ale OMV, Mol și Rompetrol. Această majorare vine după ce liderul pieței a decis, vineri, o nouă creștere a prețurilor la carburanți, de 9 bani pe litru.

Majorările operate vineri duc scumpirile cumulate de la începutul războiului din Iran, care a pus presiune pe cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere, la 68 de bani pe litrul de motorină și 53 de bani pe litrul de benzină.

Vineri dimineață, petrolul Brent crude oil, reperul pieței europene, se menținea în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril, după ce duminică urcase până la 117 dolari pe baril.

În urma scumpirii de vineri, prețul motorinei standard a ajuns la 8,92–8,96 lei/l în stațiile Petrom din capitală, depășind însă 9 lei/l în toate stațiile OMV din București, unde se situează între 9,01 și 9,05 lei/l.

Benzina standard a trecut, la rândul său, de pragul de 8,5 lei/l în 33 din cele 43 de stații Petrom din București, unde se comercializează între 8,46 și 8,51 lei/l. În stațiile premium OMV, prețul ajunge chiar la 8,60 lei/l (8,55–8,60 lei/l). România este exportator net de benzină și importator net de motorină, fapt care explică sensibilitatea mai ridicată a combustibilului diesel la evoluțiile piețelor internaționale.

La fel ca în ziua precedentă, companiile concurente, Rompetrol, Mol, SOCAR sau Lukoil, sunt așteptate să opereze pe parcursul zilei de vineri ajustări similare ale prețurilor, potrivit sursei.