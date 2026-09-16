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Economie· 1 min citire
Nereguli grave la calcularea pensiilor. Peste 2 milioane de români ar fi primit sume mai mici – Curtea de Conturi
Publicat16 sept. 2026, 07:55
SursăRealitate Plus
Inspectorii Curții de Conturi au descoperit că pensiile multor români au fost calculate greșit la nivelul caselor județene de pensii sau au fost plătite unor persoane decedate. La recalculare, există suspiciuni că aproximativ 2,2 milioane de români au primit un punctaj mai mic. Jurnalista Realitatea Plus Alexandra Nistorescu a analizat raportul Curții de Conturi.
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