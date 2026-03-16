Prețuri record la pompă: Nicușor Dan discută cu OMV Petrom la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan se întâlnește astăzi, de la ora 10.00, cu o delegație OMV Petrom la Palatul Cotroceni, în plină criză pe piața carburanților și a creșterii prețurilor. Lanțul austriac de benzinării este primul care a scumpit motorina la peste 9 lei pe litru, iar șeful companiei a spus că trebuie să mergem mai puțin cu mașina în următoarea perioadă.

Șeful statului urmează să abordeze direct cu reprezentanții OMV Petrom temele care au stârnit îngrijorare în ultimele zile, cum ar fi prețul la pompă și riscul unor disfuncții în aprovizionare. Ulterior, delegația va avea o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile vin după ce directorul companiei a avertizat că Europa s‑ar putea confrunta cu o penurie de combustibili. Consumul global depășește 100 de milioane de barili de petrol pe zi, iar rezervele actuale ar acoperi doar patru zile, avertizează acesta. Între timp, ministerul Energiei a cerut Guvernului declararea stării de criză pe piața carburanților.

