Radu Georgescu: angajații ar trebui să învețe să folosească inteligența artificială pentru a-și păstra locul de muncă

Radu Georgescu a publicat o analiză în care avertizează că inteligența artificială va schimba piața muncii, recomandând angajaților să învețe urgent să utilizeze instrumente precum Claude pentru a-și menține ocuparea.
Economistul Radu Georgescu a publicat pe Facebook o analiză privind impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii, invocând recentele anunțuri ale marilor companii de tehnologie legate de reducerea forței de muncă.
Referindu-se la Microsoft, Georgescu a menționat că „săptămâna aceasta, Microsoft a anunțat că începe cel mai mare proces de disponibilizare din istoria planetei Pământ”. Potrivit Reuters, compania a anunțat luni, 26 octombrie, că aproximativ 60.000 de salariați, reprezentând circa 27% din personal, sunt eligibili pentru un program de plecări voluntare. Microsoft nu a confirmat concedierea efectivă a tuturor celor 60.000 de angajați, ci doar posibilitatea ca aceștia să accepte voluntar un pachet de plecare.
În mesajul său, economistul a afirmat că „Google și Meta anunță și ele concedieri de zeci de mii de persoane”. Datele publice indică o reducere anuală de 15% a numărului de angajați la Meta la sfârșitul lunii septembrie 2026, în timp ce informațiile privind concedieri recente de ordinul zecilor de mii de persoane la Google nu sunt confirmate.
Recomandări pentru adaptarea la noile tehnologii
Radu Georgescu susține că evoluția rapidă a instrumentelor de inteligență artificială reprezintă o provocare majoră pentru piața muncii. Economista afirmă că utilizează intensiv Claude, un asistent bazat pe inteligență artificială dezvoltat de compania Anthropic.
Afirmația potrivit căreia Claude poate înlocui orice loc de muncă de birou reprezintă opinia economistului. Acesta consideră că impactul inteligenței artificiale se va extinde și asupra activităților fizice, odată cu integrarea tehnologiilor în sisteme robotizate.
Georgescu a atras atenția asupra faptului că dezvoltarea AI ridică întrebări privind viitorul angajării, amintind de preocupările exprimate de Elon Musk, Bill Gates și Ray Dalio. Economistul a criticat lipsa de reacție din România la aceste schimbări.
Economistul a sugerat că inteligența artificială ar putea contribui la analiza datelor fiscale și la clarificarea problemelor legate de bugetul statului. Acesta a estimat că un asistent AI ar putea oferi răspunsuri rapide dacă i s-ar acorda acces la baza de date ANAF cu declarațiile SAF-T transmise lunar de firme.
În final, Radu Georgescu le-a recomandat angajaților să se adapteze schimbărilor iminente pe piața muncii.