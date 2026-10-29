Tribunalul Bistrița-Năsăud menține controlul judiciar pentru Traian Simionca. Cum evită primarul din Livezile contactul cu martorii

Tribunalul Bistrița-Năsăud menține controlul judiciar pentru Traian Simionca. Primarul din Livezile poate reveni la primărie, dar trebuie să evite contactul cu martorii.
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis contestația procurorilor împotriva deciziei de revocare a măsurii preventive. Edilul poate să își exercite funcția, însă trebuie să respecte în continuare interdicția de a se apropia de martorii din dosar și de a comunica cu aceștia.
Traian Simionca rămâne sub control judiciar. Decizia Tribunalului Bistrița-Năsăud
Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis să mențină măsura controlului judiciar în cazul primarului din Livezile, Traian Simionca, după ce procurorii au contestat hotărârea Judecătoriei Bistrița prin care fusese dispusă revocarea acesteia.
Decizia Tribunalului desființează parțial încheierea instanței inferioare și păstrează măsura preventivă, întrucât motivele care au justificat instituirea sa sunt considerate în continuare valabile.
Anterior, în septembrie 2026, Tribunalul Bistrița-Năsăud eliminase două dintre obligațiile impuse primarului: interdicția de a-și exercita funcția și obligația de a purta un dispozitiv electronic de monitorizare.
Astfel, Traian Simionca poate reveni la Primăria Livezile, dar trebuie să respecte în continuare celelalte restricții stabilite de organele judiciare.
Una dintre problemele ridicate de revenirea lui Traian Simionca la primărie este legată de obligația de a păstra distanța față de martorii din dosar. O parte dintre aceștia ar fi persoane care au lucrat în subordinea edilului.
Potrivit informațiilor publicate de Bistrițeanul.ro, surse judiciare au precizat că majoritatea martorilor nu mai lucrează la Primăria Livezile. Această situație ar reduce posibilitatea unor întâlniri între aceștia și primar în cadrul instituției.
Restricțiile impuse prin controlul judiciar rămân însă obligatorii. Traian Simionca nu trebuie să se apropie de martorii și de persoana vătămată din dosar și nici să comunice cu aceștia.
De asemenea, printre obligațiile menținute se numără interdicția de a părăsi țara.
De ce au contestat procurorii revocarea controlului judiciar
În octombrie 2026, Judecătoria Bistrița a decis revocarea controlului judiciar în cazul primarului din Livezile. Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița a contestat hotărârea, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Bistrița-Năsăud.
Instanța superioară a admis contestația procurorilor și a hotărât menținerea măsurii preventive, apreciind că temeiurile acesteia continuă să existe.
Prin urmare, primarul își poate exercita funcția, însă nu este eliberat de toate obligațiile stabilite în cadrul procedurii judiciare.
Traian Simionca, vizat într-un dosar penal
Cazul primarului din Livezile este legat de un dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată pentru acuzații de agresiune sexuală și influențarea martorilor. Acuzațiile trebuie diferențiate de o eventuală condamnare, iar vinovăția urmează să fie stabilită de instanță.
Situația juridică a edilului a determinat suspendarea sa din funcție și înlocuirea succesivă a măsurilor preventive, de la arest preventiv și arest la domiciliu până la control judiciar.
Cea mai recentă decizie a Tribunalului Bistrița-Năsăud menține această măsură, permițându-i totodată lui Traian Simionca să își reia activitatea la Primăria Livezile, cu respectarea restricțiilor aflate în vigoare.