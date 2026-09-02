Sindicatele acuză autoritățile că vor să închidă complet termocentrala Turceni

Publicat 2 sept. 2026, 07:41 Sursă Realitatea.net

Incertitudinea crește în rândul angajaților de la Turceni. Chiar dacă termocentrala a fost repusă în funcțiune din cauza crizei de energie electrică, pe fondul secetei extreme, sindicaliștii se tem că unitatea va fi închisă complet imediat ce debitul Dunării va permite repornirea Centralei de la Cernavodă.

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