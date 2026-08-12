Economie· 1 min citire

Situație critică la Cernavodă. Buzoianu: "Estimarea de nouă zile nu mai este valabilă"

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat12 aug. 2026, 07:22
SursăRealitatea PLUS

Diana Buzoianu a declarat că nu mai este valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia Centrala de la Cernavodă poate funcţiona nouă zile după lucrările de creştere a debitului fluviului Dunărea. "Suntem într-un scenariu sumbru. S-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă", a transmis aceasta.

„Estimarea este revizuită pentru că în fața unor fenomene extreme putem să dăm soluții, dar când vorbim de kilometri, de 60 de kilometri de apă, de parcurs al apei, evident că pot să apară inclusiv obstacole noi. Pentru că asta este ceea ce s-a întâmplat în cazul Dunării zilele acestea. Prin coborârea celor patru barje, prin stânca care a fost dislocată în zona de pe Dunăre, am reușit să creștem nivelul de apă cu 8 centimetri în prima zi.

Doar că apa respectivă, cărând aluviuni, apa respectivă creând anumite curente pe care noi nu mai puteam să îi gestionăm și să îi analizăm pe, repet, pe un traseu de 60 de kilometri, este imposibil să previzionezi exact unde se vor mai putea crea obstacole. Sa creat un obstacol, un dâmb care a dus practic, a reorientat debitul de apă. Apa care fusese dislocată și astfel nu a mai ajuns apa direct la canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Astfel, astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri”, a declarat Buzoianu.

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