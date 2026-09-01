Atac masiv cu rachete și drone la Kiev: cel puțin patru morți

Publicat 1 sept. 2026, 07:27 Sursă Realitatea.Net

Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte persoane au fost rănite într-un atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului și regiunii din jurul capitalei ucrainene. Autoritățile ucrainene au anunțat că printre țintele loviturilor s-au aflat clădiri rezidențiale și obiective civile.

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