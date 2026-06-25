Advertising
Politica· 2 min citire
AUR vine cu soluții pentru eliminarea unei piedici legislative care blochează antreprenorii români
FOTO: Arhivă
Publicat25 iun. 2026, 18:08
SursăRealitatea.Net
Alianța pentru Unirea Românilor a depus o propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr. 31/1990, prin care elimină o prevedere ce împiedică firmele aflate temporar în dificultate să restituie împrumuturile primite de la propriii asociați sau acționari. Inițiativa urmărește sprijinirea antreprenorilor români, încurajarea investițiilor și eliminarea unui blocaj care afectează mediul de afaceri.
Citește și
- 17:22Vreme extremă în România! Autoritățile au activat Comitetul de urgență din cauza riscurilor majore
- 17:13Lovitură majoră pentru Ilie Bolojan: instanța suspendă deciziile conducerii PNL și excluderea oamenilor lui Veștea
- 15:26Răzbunarea găștii Bolojan. Rareș Bogdan, dat afară la ordinul premierului demis: „Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”
- 14:36Simion îi dă replica lui Grindeanu: ”Nu noi am fost la guvernare”-VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News