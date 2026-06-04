Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan. Din Basarabia la vârful politicii europene

Eugen Tomac, liderul Partidului Mișcarea Populară (PMP), europarlamentar și consilier onorific al președintelui, a fost desemnat pentru funcția de premier. Tomac s-a impus pe scena politică cu un parcurs construit treptat între diaspora românească, instituțiile prezidențiale și Parlamentul European.

Originile sale: Basarabia și drumul spre România

Eugen Tomac s-a născut pe 27 iunie 1981 în localitatea Babele, din sudul Basarabiei, regiunea Ismail, pe atunci parte a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene.

A ajuns în România la vârsta de 17 ani, prin programul de burse acordat de statul român etnicilor români din jurul granițelor. Experiența aceasta a marcat ulterior întreaga sa carieră politică, orientată constant spre comunitățile românești din afara țării.

Studii și formare academică extinsă

Parcursul său educațional a început la Universitatea din București, Facultatea de Istorie, unde a urmat licența, finalizată în 2003.

A continuat apoi cu studii aprofundate și programe de specializare:

• 2006 : Universitatea din București, Școala Doctorală de Istorie

• 2005 : Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Master – „România în secolul XX”

• 2003 : Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Licențiat în Istorie

• 2007 : Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale și Sondaje, Managementul resurselor umane

• 2007 : Departamentul de Stat al SUA, International Visitor Leadership Program 2006, perfecționare „NGO Management”, Washington, D.C., SUA

• 2003 : Centrul de Studii Euro-Atlantice, Universitatea din București, cursuri privind procesul de integrare europeană

• 1999 : Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

În 2026 s-a înscris la doctorat.

Debut profesional în jurnalism și educație

În 2004 și-a început activitatea profesională ca redactor la revista de cultură istorică „Magazin istoric”, unde a publicat studii despre Basarabia, românii din diaspora, dar și despre istoria Statelor Unite ale Americii.

A fost, de asemenea, profesor de istorie la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

Activitate civică și proiecte fondatoare

• 2000 : membru fondator și președinte – Liga Tinerilor Români de Pretutindeni

• 2005 : membru fondator – Centrul pentru Educație Democratică

• 2005 : coordonator al studiului „Focus on Romanians”, raport privind situația românilor de pretutindeni, aspecte privind discriminarea românilor din vecinătatea României și din diaspora

Intrarea în structurile statului și Administrația Prezidențială

În 2006 a devenit expert responsabil cu relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale, în mandatul lui Traian Băsescu.

Ulterior, traseul său instituțional a continuat fără întrerupere:

• 2007 : asistent la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

• 2009–2010 : secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe

• 2010–2012 : secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României

• 2012 : consilier de stat, Cancelaria Președintelui, Administrația Prezidențială

După această etapă, a părăsit Administrația Prezidențială pentru a intra în Parlamentul României.

Cariera parlamentară și începutul ascensiunii politice

Eugen Tomac a fost ales deputat în Parlamentul României în urma alegerilor din 9 decembrie 2012, fiind propus de PDL pentru colegiul Diaspora pentru Camera Deputaților, care include și Republica Moldova.

A câștigat primul mandat parlamentar și a preluat conducerea Comisiei parlamentare pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

La 19 iulie 2013, a demisionat din PDL și s-a alăturat Mișcării Populare.

A fost reales deputat în decembrie 2016, iar în iunie 2019 a demisionat din Parlamentul României după ce a fost ales membru al Parlamentului European. A ajuns europarlamentar din partea Partidului Mișcarea Populară, alături de Traian Băsescu.

Parlamentul European și roluri actuale

• 02/07/2019 – prezent: deputat în Parlamentul European

• 09/2025 – prezent: consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, Administrația Prezidențială

A fost numit în această funcție în echipa de la Cotroceni condusă de Nicușor Dan.

PMP și relația cu Traian Băsescu

Apropierea de Traian Băsescu a avut un rol decisiv în ascensiunea sa politică.

În 2018, după retragerea lui Băsescu din conducerea PMP, Eugen Tomac, aflat deja președinte executiv, a devenit președinte al partidului, fiind ales în cadrul unui congres unde a fost singurul candidat.

A condus PMP până în 2020, când partidul a obținut 4,94% din voturi la alegerile parlamentare și nu a mai intrat în legislativ.

În februarie 2022, la Congresul extraordinar de la Sinaia, a fost ales din nou președinte al PMP, însă alegerea a fost contestată de tabăra condusă de Cristian Diaconescu.

Au urmat mai mulți ani de procese privind conducerea partidului. În 2025, Tribunalul București a confirmat definitiv că Eugen Tomac este președintele PMP și că alegerile din congresul din 2022 trebuie înscrise în Registrul Partidelor Politice. Între timp, a fost reales la congresele PMP din 2023 și 2025.

Funcții politice deținute în carieră

• 02/07/2019 – prezent: deputat în Parlamentul European

• 09/2025 – prezent: consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, Administrația Prezidențială

• 12/2016 – 06/2019: deputat în Parlamentul României

• 12/2012 – 12/2016: deputat în Parlamentul României, circumscripția nr. 43, Diaspora

• 12/2012 – 09/2013: președinte al Comisiei parlamentare pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

• 2012: consilier de stat, Cancelaria Președintelui, Administrația Prezidențială

• 2010 – 2012: secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României

• 2009 – 2010: secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe

• 2007 – 2008: asistent, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

• 2006 – 2007: expert, responsabil pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Administrația Prezidențială

• 2004 – 2006: redactor, revista „Magazin Istoric”

• 2005: coordonator al studiului „Focus on Romanians”, raport privind românii de pretutindeni și discriminarea din diaspora și vecinătate

Intrarea în Parlamentul României

Eugen Tomac a fost ales deputat în urma alegerilor legislative din 9 decembrie 2012, propus de PDL pentru colegiul Diaspora pentru Camera Deputaților, care include și Republica Moldova.

A câștigat mandatul și a preluat Comisia parlamentară pentru comunitățile românești din afara granițelor țării.

La 19 iulie 2013, a demisionat din PDL și s-a alăturat Mișcării Populare.

A fost reales deputat în decembrie 2016, iar în iunie 2019 a demisionat din Parlamentul României după alegerea sa în Parlamentul European. A devenit europarlamentar din partea PMP, alături de Traian Băsescu.

Legătura cu Nicușor Dan

Colaborarea cu Nicușor Dan este una veche. Tomac a declarat că îl cunoaște de aproximativ 20 de ani și a susținut alianțe politice în jurul candidaturilor acestuia, inclusiv la Primăria Capitalei și în campania prezidențială din 2025.

În octombrie 2025 a fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale.

Averea declarată a premierului desemnat

Conform declarației de avere din 2024, Eugen Tomac deține împreună cu soția sa, Diana Postică:

• două terenuri intravilane

– 1.300 mp în localitatea 23 August, județul Constanța

– 3.886 mp în satul Bârnadu, lângă Cheile Bicazului, județul Neamț

Are două locuințe în Belgia:

• apartament de 95 mp în Bruxelles, cumpărat în 2021

• casă de 353 mp în Charleroi, cumpărată în 2023

Deține două mașini:

• Audi Q5

• Dacia Sandero

În conturi are aproximativ 130.000 de euro, inclusiv investiții și depozite bancare în mai multe bănci, criptomonede în valoare de circa 25.000 de dolari, datorii de aproximativ 50.000 de euro către persoane fizice și credite bancare de aproape 300.000 de euro.