Ciprian Ciucu lansează acuzații grave din Singapore: „PNL este supus unei tentative de puci”

Prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis luni un mesaj tranșant în care vorbește despre existența unei „tentative de puci” împotriva Partidului Național Liberal. Edilul a precizat că se află în prezent în Singapore și nu poate participa la ședința Biroului Politic Național al formațiunii.
Declarațiile sale vin în contextul în care liberalii urmează să discute desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului, o decizie despre care Ciucu susține că a fost luată fără consultarea membrilor partidului.
„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul Naţional Liberal. Deşi nu îmi este uşor - din cauza puciului - încerc să mă focalizez pe rostul prezenţei mele aici: să învăţ, să identific parteneri şi know-how, inclusiv soluţii financiare la problemele noastre", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.
În paralel cu tensiunile politice din țară, edilul a oferit detalii despre participarea sa la summitul internațional dedicat administrațiilor urbane. Acesta a explicat că agenda evenimentului este una extrem de încărcată și că profită de fiecare întâlnire pentru a acumula experiență și pentru a identifica soluții care ar putea fi aplicate și în România.
„Am fost selectat şi invitat să fac parte dintr-un program de training/mentoring/networking de doi ani, împreună cu alţi trei primari. Programul ni-i aduce ca mentori pe Anne Hidalgo, fosta primăriţă a Parisului (big fan!), şi pe experimentatul Jan Vapaavuori, fostul primar al Helsinkiului. Ceea ce este foarte tare, pentru că, chiar dacă am experienţă de primar de peste cinci ani, mereu poţi învăţa de la cei care au fost primari 12 ani. Am avut întâlniri cu miniştri, cu şefi de agenţii, şefi de companii. Am vizitat un institut de cercetare şi un centru comunitar. Am participat la un panel şi la fiecare sesiune tematică", a transmis acesta.
Ciprian Ciucu a lăsat să se înțeleagă că perioada următoare va aduce schimbări importante atât în plan politic, cât și administrativ. La finalul mesajului, primarul a subliniat că experiența acumulată în Singapore îl va ajuta să privească diferit provocările din România.
„Nu va fi uşor; până la urmă va trebui să rupem şi noi pisica şi să trecem prin nişte reforme serioase. Aceste experienţe te scot din cotidian şi îţi pun ordine în gânduri", a mai scris Ciprian Ciucu.
Biroul Politic Național al PNL se reunește luni, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului, într-un context marcat de nemulțumiri și acuzații privind lipsa consultărilor în interiorul partidului.