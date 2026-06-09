După PNL și USR, și UDMR îi închide ușa în nas lui Tomac: Este aproape imposibil să votăm un guvern din care nu facem parte
Kelemen Hunor
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, marți, după întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, că nu poate promite voturi pentru noul guvern.
"Un guvern fără o majoritate transparentă nu are nici o șansă să facă lucrurile așa cum trebuie. Nu am avut impresia că domnul Tomac este extrem de ambițios în privința programului de guvernare.
Când programul va fi gata, vom mai avea o discuție pentru a lua o decizie.
Acum este aproape imposobil să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu se leagă. Avem nevoie de argumente și deocamdată nu avem aceste argumente. Nu suntem masochiști politici.
Un om politic să conducă un guvern tehnocrat. Un om politic ar trebui să conducă un guvern politic. Nu putem promite un vot pentru acest guvern.
Așteptăm să vedem toată lista, apoi vom decide ce voim face", a spus Kelemen Hunor.
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