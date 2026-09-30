După respingerea Guvernului Mureșan, Nicușor Dan anunță ce urmează: partidele, chemate luni la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca luni partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, după respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan.
Șeful statului a precizat că, în aceeași după-amiază, va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Anunțul vine după ce Cabinetul Mureșan a primit 182 de voturi favorabile, în condițiile în care pentru învestire erau necesare 233.
Apel la un acord politic
Nicușor Dan le-a cerut formațiunilor ca, până luni, să își organizeze ședințele interne și să vină cu o variantă care să poată obține voturile necesare în Parlament.
Președintele a transmis că este nevoie de consens și le-a cerut partidelor să facă compromisuri pentru a găsi o soluție de guvernare.
Mureșan, a treia nominalizare
Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier făcută de Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan. Înaintea sa, Eugen Tomac și Adrian Veștea au fost desemnați pentru formarea unui nou Executiv, însă niciuna dintre încercări nu a dus la instalarea unui guvern.
După respingerea Cabinetului Mureșan, președintele a spus că votul reprezintă un nou eșec al partidelor de a forma o majoritate parlamentară. El i-a mulțumit lui Mureșan pentru că și-a asumat candidatura și pentru programul de guvernare prezentat.
Ce urmează
Partidele vor fi chemate luni la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări. În aceeași zi, Nicușor Dan intenționează să anunțe noua propunere pentru funcția de premier.
În paralel, rămâne în discuție și procedura constituțională care poate duce la dizolvarea Parlamentului după respingerea a două solicitări de învestitură, însă președintele a declarat anterior că nu consideră alegerile anticipate o soluție pentru actuala criză.