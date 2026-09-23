Necropsia Valentinei, tânăra găsită într-o valiză pe Olt: lovituri la cap și coaste rupte. Suspectul, căutat în străinătate

O femeie de 28 de ani, găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, a suferit mai multe leziuni traumatice înainte de deces.
Necropsia a indicat o moarte violentă, produsă pe 21 septembrie, iar anchetatorii îl suspectează de omor pe un bărbat de 30 de ani din județul Vâlcea, despre care există informații că ar fi părăsit România. În urma unei percheziții la locuința acestuia au fost descoperite mai multe pete care par a fi de sânge.
Ce a arătat necropsia
Potrivit concluziilor prezentate de procurori, victima a suferit traumatisme la nivelul capului și mai multe fracturi costale. Decesul a survenit în urma unui șoc traumatic și hemoragic, asociat cu asfixie mecanică prin comprimarea toraco-abdominală.
Anchetatorii au identificat și alte leziuni pe corp, inclusiv escoriații și plăgi. Unele dintre acestea ar fi putut fi provocate de corpuri dure sau de un obiect cu margine ori vârf ascuțit.
Urme suspecte găsite în locuință
Miercuri, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului suspectat de uciderea tinerei.
Pe o saltea despre care anchetatorii spun că ar fi fost folosită de suspect și victimă au fost descoperite mai multe pete brun-roșiatice care par a fi de sânge. Probele au fost ridicate în condiții sterile și urmează să fie analizate pentru stabilirea naturii și provenienței lor.
Suspectul ar fi plecat din România
Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbatul de 30 de ani, acesta dobândind calitatea de inculpat pentru omor.
Anchetatorii au sesizat Tribunalul Vâlcea cu propunerea de arestare preventivă în lipsă. Polițiștii încearcă să stabilească unde se află bărbatul și să dispună măsurile legale în acest caz.
Trupul, descoperit într-o valiză pe Olt
Victima, originară din județul Dolj, locuia fără forme legale în comuna Tomșani, județul Vâlcea. Trupul său a fost descoperit marți, în zona barajului Ionești, după ce un bărbat aflat la pescuit a observat valiza plutind pe apă și a alertat autoritățile.
Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs moartea femeii și pentru administrarea probelor din dosar.