Florin Manole: Din Ministerul Muncii, dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, afirmă că nu va da niciun angajat afară prin măsurile de reducere a cheltuielilor cu 10% în acest an, iar 'dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul', informează Agerpres.

Florin Manole a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă la Arad, că va face totul pentru îndeplinirea obiectivului de reducere a cheltuielilor cu 10%, subliniind însă că este ministrul Muncii, 'nu al concedierilor'.



'Această reorganizare nu va fi un prilej sau un pretext pentru concedieri și am venit să dau personal mesajul acesta. Ne dorim un sistem de asistență socială, de protecția copilului, de ocuparea forței de muncă, de inspecție a muncii care să funcționeze și să livreze servicii de calitate, nu care să servească unor economii într-un context. Suntem, totuși, o țară în care toate consiliile județene au trimis împreună Ministerului Muncii solicitări de angajare a 2.500 de noi oameni în sistemul de asistență socială, cu diferență de la județ la județ, dar nu e nimeni care să nu aibă nevoie de oameni în plus, iar asta nu poate decât să ne ducă la concluzia că nu avem cum să cerem oameni în plus și să livrăm oameni în minus', a precizat Florin Manole.



El a subliniat că în instituțiile subordonate ministerului vor fi 'zero concedieri'.



'Nu dăm afară pe nimeni. Zero concedieri. Din Ministerul Muncii, dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul. Eu nu sunt ministrul concedierilor, sunt ministrul Muncii, nu al trimiterilor oamenilor în șomaj', a accentuat Florin Manole.



Acesta a punctat că nu va face disponibilizări 'cu atât mai mult cu cât în acest domeniu vorbim de instituții subdimensionate din punct de vedere al personalului'.



Ministrul a menționat că nu mai este de unde să se 'taie' angajați, iar reducerile de cheltuieli se vor face 'din reorganizare și din alte cheltuieli decât cele direct cu veniturile oamenilor'.



Manole a mai spus că 'este păgubos pentru economie să tai din anumite sisteme din Ministerul Muncii' și a arătat că la București, din 2008 și până acum, Inspecția Muncii a pierdut 50% din personal.



'Credeți că este o inspecție a muncii mai puternică raportat la cei care încalcă legea? Nu. Este cu 50% mai slabă. Pentru cine este asta o problemă? În primul rând pentru antreprenorii onești care își plătesc toate taxele', a declarat Florin Manole.



Ministrul Muncii a fost prezent la Arad pentru a participa la o întâlnire cu managerii de instituții din subordine pe tema implementării măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.