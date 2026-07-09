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Politica· 2 min citire
Gabriela Firea: Vești importante pentru românii din diaspora. Noi drepturi privind șomajul și alocațiile în UE
Gabriela Firea - Europarlamentar
Parlamentul European a adoptat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din Uniunea Europeană, măsuri care aduc beneficii importante pentru milioane de români care lucrează în străinătate și pentru familiile acestora. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul PSD Gabriela Firea, după votul din plenul legislativului european de la Strasbourg.
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