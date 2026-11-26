Donald Trump și Mark Rutte s-au întâlnit la Mar-a-Lago, departe de ochii presei! Potrivit unei declarații publicate de Casa Albă, cei doi lideri au discutat despre războiul din Ucraina, conflictul din Iran și viitorul apărării Alianței. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, ni se alătură acum cu toate informațiile.
Fără camere, fără conferință de presă după întâlnirea dintre Donald Trump și Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Avem doar o declarație comună trimisă de Casa Albă în timpul nopții, iar în ea fiecare cuvânt este cântărit.
Cea mai importantă frază: "Rusia trebuie să evite orice acțiune care extinde războiul, intenționat sau neintenționat".
Pentru noi, acel „neintenționat” contează enorm. Drone și rachete au intrat deja în spațiul aerian al Poloniei, al României și al statelor baltice. Acum Washingtonul scrie negru pe alb că și un accident poate extinde războiul, iar Moscova este cea care trebuie să-l evite.
Al doilea mesaj: "Pace în Ucraina, cât mai repede posibil". Asta la o săptămână după ce Donald Trump l-a numit pe Putin prieten. Rutte prezintă totul ca pe o strategie: Trump îl testează pe Putin, iar presiunea trebuie menținută.
Printre subiectele principale, alături de Ucraina, apare și Iranul, unde Trump le reproșează aliaților că nu l-au sprijinit.
Iar declarația se încheie cu "factura": mai mulți bani pentru apărare și pentru industria de armament, în America și în toată Alianța.
Mesajul pentru Europa este limpede: sprijinul american vine la pachet cu bugetele. Primul test este săptămâna viitoare, la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO,