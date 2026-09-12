Ion Cristoiu, atac la Ilie Bolojan: „Trebuia să demisioneze pe 23 aprilie”

Publicat 12 sept. 2026, 14:26 Actualizat 12 sept. 2026, 14:28 Sursă Realitatea PLUS

"De patru luni de zile mi am golit biroul. Deci el are un birou. Da. Așa. Și ce se îmbrăca? În sensul că a plecat, gata. Adică a strâns tot, tot, tot, tot. El, nu e nimic, nimic, nimic, nimic, nimic. Hai să vedem acuma cât de mincinos poate să fie. Da. Deci el și a golit biroul și a luat rămas bun de la colegii din guvern. Le a căutat pe ălea care i fac curat și ba pa ba am plecat și să vedem așa. Ilie Bolojan trebuia să demisioneze pe 23 aprilie 2026 când în cadrul coaliției care l a făcut pe el premier, deci el este premier de coaliție în sensul că s a făcut o majoritate care a făcut un guvern și anume PSD, PNL, USR, UDMR din această Această coaliție s a PSD în 23 aprilie 2026 i a retras SPRIJINUL prinul politic și în acel moment se numește în limbaj democratic ruperea coaliției, căderea coaliției. În momentul in care un partid din coalitie chiar si cel mai mic peste tot in lume pleaca si premierul demisioneaza. În momentul în care el demisiona se forma un nou guvern. El însă a rămas pentru că i place. Trebuia de mult de la 22 august să desemneze un premier, indiferent cine o fi el. și acel premier sau mergea în Parlament, trecea prin Parlament și aveam un nou guvern și pleca în sfârșit Ilie cu creionul lui de tâmplărieț, a declarat Ion Cristoiu.

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