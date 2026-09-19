Cseke Attila: Bistrița-Năsăud, exemplu de bună practică în sănătate

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a afirmat, sâmbătă, că județul Bistrița-Năsăud reprezintă un exemplu de bună practică în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului de sănătate. Declarațiile au fost făcute cu ocazia participării la evenimentul care a marcat extinderea Spitalului Județean de Urgență Bistrița Năsăud.
El a participat la evenimentul care a marcat extinderea Spitalului Județean de Urgență Bistrița Năsăud, prin construirea unui nou pavilion medical, finalizată și plătită integral prin finanțare PNRR. La respectiva ceremonie a fost prezent și președintele Nicușor Dan.
Potrivit unei postări pe Facebook a Ministerului Sănătății, Cseke Attila a apreciat că extinderea spitalului va aduce beneficii pacienților.
'Vorbim despre o investiție complexă, care nu înseamnă doar o clădire nouă, ci un proiect construit pe mai multe paliere: infrastructură medicală, eficiență energetică, dotare cu echipamente medicale, digitalizare. Dincolo de cifre și de tehnologie, această investiție are un obiectiv foarte simplu: să ofere oamenilor acces la servicii medicale mai bune, mai aproape de casă. Un județ care are un spital modern înseamnă un județ în care un pacient nu trebuie să plece sute de kilometri pentru a avea acces la un tratament de calitate. Înseamnă capacitate mai mare pentru tratarea pacienților, secții medicale dezvoltate, specialități noi și condiții în care medicii să își poată face meseria la cele mai înalte standarde', a arătat ministrul interimar.
El a adăugat că modernizarea acestui spital reprezintă mai puțină presiune asupra marilor centre universitare din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș și mai multe cazuri care pot fi rezolvate în Bistrița.
Ministerul Sănătății precizează că modernizarea spitalului reprezintă o investiție de 668,49 de milioane de lei (fonduri totale utilizate), patru săli noi de operație, dezvoltarea Cardiologiei Intervenționale, Neurochirurgiei, Neurologiei, Gastroenterologiei, ORL și Oftalmologiei, aparatură medicală modernă, inclusiv angiograf și CT, digitalizarea spitalului și sisteme moderne de monitorizare pentru pacienți și eficientizarea energetică și modernizarea infrastructurii existente.