Cseke Attila: Bistrița-Năsăud, exemplu de bună practică în sănătate

Publicat 19 sept. 2026, 15:26 Actualizat 19 sept. 2026, 15:32

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a afirmat, sâmbătă, că județul Bistrița-Năsăud reprezintă un exemplu de bună practică în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului de sănătate. Declarațiile au fost făcute cu ocazia participării la evenimentul care a marcat extinderea Spitalului Județean de Urgență Bistrița Năsăud.

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