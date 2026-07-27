Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Politica guvernului redusă la esență: creșteri de impozite pentru a putea împrumuta în ritm nebunesc, la dobânzi împovărătoare”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că reducerea deficitului bugetar din primele șase luni ale anului 2026 este rezultatul majorării taxelor și al diminuării investițiilor publice, nu al unei reforme reale a cheltuielilor statului. Acesta acuză Guvernul că a împins economia în recesiune prin creșterea fiscalității, în timp ce cheltuielile cu dobânzile și risipa din administrație continuă să crească, afectând nivelul de trai al românilor și sectoare precum educația și protecția socială.

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