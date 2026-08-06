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Politica· 1 min citire
Primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghiseul.ro până pe 25 august
Platforma ghiseul.ro
Publicat6 aug. 2026, 08:35
SursăRealitatea Financiara
Peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit încă această obligaţie legală.
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