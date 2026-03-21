Radu Miruță: „Toți militarii români au fost retrași din Irak. NATO s-a ocupat de evacuarea acestora”
Radu Miruță a anunțat că toți militarii români au fost retrași din Irak. Ministrul Apărării a precizat că NATO a coordonat evacuarea a 117 membri ai forțelor armate române și a doi angajați MAE, pe fondul intensificării luptelor în Orientul Mijlociu.
„Nu mai este niciun militar român acolo (în Irak). Au fost 117 militari și două persoane de la MAE, NATO este cea care s-a ocupat de evacuarea întregii baze. 81 dintre militarii români sunt la Baza NATO Incirlik din Turcia.
În această seară la ora 21, pleacă de la Baza 90 din Otopeni un avion militar pentru a-i prelua și se va întoarce în această noapte cu cei 81. Ceilalți sunt la Baza Ramstein din Germania, unde mâine dimineață pleacă un avion Spartan pentru a-i aduce și pe ei până mâine la prânz acasă.
E o misiune NATO, in colaborare cu aliații, NATO a coordonat planul acesta de evacuare, fiecare țară participă pentru a-și aduce acasă, si uitați în câteva ore, România îi aduce.”, a declarat Radu Miruță.
