Răsturnare de situație la Sofia! Bulgaria nu mai donează arme Ucrainei, dar este gata să le vândă

Anunțul făcut de autoritățile bulgare privind oprirea ajutorului militar pentru Ucraina a stârnit reacții și confuzie, însă explicațiile venite ulterior de la oficialii de la Sofia schimbă semnificativ imaginea inițială.

Premierul Rumen Radev a declarat, în cadrul unei ședințe a Guvernului, că Bulgaria nu va mai furniza arme Kievului, argumentând că țara sa a contribuit suficient și că războiul continuă să producă efecte economice și sociale asupra populației bulgare.

Mesajul a fost interpretat drept o schimbare majoră de politică externă. Totuși, câteva ore mai târziu, ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, a venit cu o precizare esențială.

Potrivit acestuia, Bulgaria va opri doar transferurile gratuite de armament și muniție din stocurile armatei, însă nu va bloca vânzările realizate prin intermediul industriei de apărare. Cu alte cuvinte, Ucraina va putea continua să achiziționeze echipamente militare bulgare dacă va dori acest lucru.

„Cuvântul-cheie este furnizare, nu vânzare”, a explicat ministrul, subliniind diferența dintre ajutorul militar acordat de stat și tranzacțiile comerciale realizate prin companiile din domeniul apărării.

La rândul său, ministrul de Externe a amintit că orice decizie privind sprijinul acordat Ucrainei trebuie aprobată atât de Guvern, cât și de Parlament, iar până în acest moment nu a fost adoptată nicio măsură oficială care să schimbe relația dintre Sofia și Kiev.

Astfel, deși declarațiile inițiale au alimentat speculațiile privind o ruptură în politica Bulgariei față de Ucraina, realitatea pare să fie mai nuanțată: donațiile ar putea fi limitate, însă comerțul cu armament rămâne deschis.