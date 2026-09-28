Sorin Grindeanu critică Guvernul Bolojan: „Cel mai anti-american guvern din istoria post-decembristă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează critici la adresa fostului Guvern condus de Ilie Bolojan, susținând că Executivul a gestionat defectuos relația României cu Statele Unite și a afectat Parteneriatul Strategic dintre cele două țări.
Grindeanu afirmă că susține în continuare Parteneriatul Strategic România-SUA, precum și apartenența României la Uniunea Europeană. În același timp, liderul PSD susține că, în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului, relațiile cu administrația americană ar fi fost gestionate într-un mod pe care îl consideră problematic.
„Consider că în aceste luni, la Palatul Victoria, a fost un guvern pe care pot să-l calific ca fiind cel mai anti-american guvern din istoria post-decembristă a României”, a declarat Sorin Grindeanu.
Grindeanu: Parteneriatul Strategic cu SUA trebuie susținut
Liderul PSD a precizat că Statele Unite reprezintă, în opinia sa, principalul aliat al României în cadrul NATO și că Parteneriatul Strategic dintre București și Washington trebuie menținut.
„Eu susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, care este cel mai important aliat al nostru în NATO, la fel cum susțin apartenența noastră la Uniunea Europeană”, a afirmat Grindeanu.
Declarațiile sale vin în contextul unor dispute politice privind direcția Guvernului Bolojan și modul în care România și-a gestionat relațiile externe, inclusiv raportarea la Statele Unite.
Critici la adresa Guvernului Bolojan
Sorin Grindeanu acuză fostul Executiv de lipsă de viziune în relația cu SUA și susține că anumite persoane din zona guvernamentală au avut poziții pe care el le consideră anti-americane.
Potrivit liderului PSD, situația ar trebui „îndreptată urgent”, în condițiile în care relația strategică dintre România și Statele Unite reprezintă un element important al politicii externe și de securitate a României.
Afirmațiile lui Grindeanu reprezintă poziția politică a liderului PSD și se înscriu în disputa privind bilanțul Guvernului Bolojan și orientarea politicii externe a României.