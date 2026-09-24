Sorin Grindeanu nu exclude discuțiile cu AUR dacă ajunge premier: „Dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea”

Declarația a fost făcută joi, la Craiova, în contextul întrebărilor privind o eventuală negociere cu AUR pentru susținerea unui nou Guvern.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă va fi desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, va purta discuții cu toate formațiunile politice.
Grindeanu: „Voi discuta cu toată lumea”
Întrebat dacă ar accepta o negociere cu AUR în cazul în care ar fi nominalizat pentru funcția de premier, liderul PSD a răspuns că nu exclude dialogul cu formațiunile parlamentare.
„Dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea”, a spus Sorin Grindeanu.
El a fost întrebat și dacă ia în calcul o eventuală deplasare la sediul AUR pentru discuții privind susținerea unui Guvern. Într-o declarație făcută anterior, Grindeanu a arătat că i-a recomandat lui Adrian Veștea, fost premier desemnat, să meargă la sediul formațiunii pentru a-și prezenta programul și intențiile.
Liderul PSD așteaptă o eventuală desemnare
Sorin Grindeanu a fost întrebat și dacă se așteaptă ca Nicușor Dan să îl desemneze premier în cazul în care actuala formulă guvernamentală nu obține sprijinul Parlamentului.
„Hai să vedem, săptămâna viitoare”, a răspuns liderul PSD.
Declarațiile vin în contextul în care PSD și premierul desemnat Siegfried Mureșan au poziții diferite privind formarea viitorului Guvern. Mureșan a anunțat că nu va negocia cu AUR pentru susținerea cabinetului său, în timp ce Grindeanu susține că, dacă va primi mandatul de a forma Guvernul, va discuta cu toate partidele.
Ce spune Grindeanu despre dialogul cu AUR
Liderul PSD a mai afirmat că dialogul politic este necesar atunci când se încearcă formarea unei majorități parlamentare. Într-o declarație anterioară, el a precizat că nu a catalogat AUR drept partid extremist și că o astfel de afirmație nu îi aparține.
Pentru moment, desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier rămâne ipotetică. Liderul PSD spune că, în cazul în care va primi mandatul, va încerca să obțină sprijin parlamentar pentru formarea și învestirea noului Guvern.