Siegfried Mureșan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 16:24

Siegfried Mureșan i-a răspuns miercuri Liei Olguța Vasilescu, după declarațiile făcute de primarul Craiovei la adresa sa.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Siegfried Mureșanlia olguta vasilescu