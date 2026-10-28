Ediție explozivă a emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, de la 20:55. Anca Alexandrescu, noi dezvăluiri din interiorul sistemului

Publicat 28 oct. 2026, 18:25 Sursă realitatea.net

Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, astăzi, de la ora 20:55. Anca Alexandrescu aduce în prim-plan situația economică a țării, viitorul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European și drama de la Dumbrava. Viorel Pașca va interveni în exclusivitate la Realitatea PLUS pentru a vorbi despre situația persoanelor vulnerabile din Bihor.

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